Синяя разметка помогает автомобилистам определить, что парковка в данном месте платная. Даже если водитель не заметил знак или он вовсе отсутствует (совсем недавно их просто не успели поставить на нескольких улицах), синяя разметка заставит задуматься. В приложении «Парковки России» информация тоже не всегда быстро обновляется.

«С синим пунктиром проще немного. При въезде на парковку — на знаки не всегда обращаешь внимание. А, когда уже выходишь из машины, разметка бросается в глаза», — рассказал Павел.

Однако некоторые водители считают, что для разметки подошел бы более яркий цвет, чтобы она точно была заметной. «Мне кажется, что можно было бы взять зелёный, сиреневый, ну что-то поярче. Выбранный синий ближе к голубому, скорее», — поделилась Анастасия.

При этом, разметку часто заметает пылью от дорог, яркость теряется — будьте внимательны. Следующие платные парковки появятся в Зеленограде 3 октября — в частности, на улицах Новокрюковская и Каменка.