Всего неделю назад новую скульптуру вернули на пруд Быково болото после ремонта, а теперь она снова исчезла — остался только постамент.

В прошлый раз причиной ремонта стало нарушение литья фигуры, а в этот раз заказчика (это «Жилищник») не устроило покрытие лебедей — подрядчик забрал их «на исправление», объяснили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Впрочем, местные жители недовольны не технологическими дефектами, а художественными: «Горе-скульптор не видит разницы между клювом лебедя и гуся».

Сравнивают с прежней скульптурой: «Получились мини-гуси вместо красивых больших лебедей».

И даже находят объяснение: Зашла на сайт компании, которая делала этих гусей — она специализируется на фонтанах, каминах и… надгробных памятниках".

При этом большинству читателей «Зеленоград.ру» (69% из двух тысяч опрошенных) новая скульптура нравится. Впрочем, возможно, они видели её только на фотографиях и не сравнивали с предыдущей.

