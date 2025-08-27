Неизвестные начали звонить жителю Волгоградской области — ему заявили, что он должен 120 тысяч рублей микрофинансовой организации из Зеленограда. Пострадавший действительно брал кредит — но по его словам, деньги он уже выплатил в полном объеме.

Звонивший прислал поддельный договор и продолжил требовать деньги. В ход пошли угрозы. Испугавшись, пострадавший перевёл злоумышленникам 70 тысяч рублей. Звонки прекратились на пару месяцев, но потом возобновились — сумма «долга» продолжала расти.

Количество звонков доходило до 300 в сутки. В них звучали угрозы и оскорбления — конструктивного диалога не было. Злоумышленники стали звонить бывшему работодателю мужчины:

«Мне позвонили, сказали, что мой бывший сотрудник якобы должен им деньги, и потребовали, чтобы я повлиял на него или сам заплатил, — рассказал он. — Потом начались звонки и сообщения с угрозами, оскорбления, давление».

Подозреваемого задержали — он оказался бывшим заместителем регионального директора одной из микрофинансовых организаций. При обыске нашли телефоны, банковские карты, базы данных клиентов, компьютеры и печати разных фирм.

Суд отправил коллектора в СИЗО. Следствие проверяет, действовал ли он один и причастен ли к другим подобным схемам.

По закону, коллекторы могут звонить должнику не чаще двух раз в неделю — угрозы, давление, разглашение данных, звонки работодателю или родственникам строго запрещены. В случае, если должник уже погасил долг, обвинения могут быть выдвинуты по статье о вымогательстве — подозреваемым по ней грозит срок до 7 лет лишения свободы.