Изначально работы в спорткомплексе на Озерной аллее, 2 должны были занять около десяти месяцев, однако задержались больше чем на полгода.

Здесь есть универсальный зал, малый, хореографический и зал единоборств. В «Савелках» уже провели первое занятие. Как рассказали в комплексе, тренировались легкоатлеты, которые просто перешли в новый зал. Однако для посетителей спорткомплекс пока не доступен.

«Сейчас пока никакой информации точной нет о том, что здесь будет. Идей много, планируется проводить занятия по футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, но это все ещё не точно. Сейчас пока обсуждаются только все наметки. Платно или бесплатно — пока тоже непонятно», — рассказали в спортивном комплексе.

Информация о программах появится после официального открытия спортивного комплекса. Когда это будет — пока неизвестно.