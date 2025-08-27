Уточнили в МОЭКе сроки масштабных работ на Центральном проспекте: август 2025 — октябрь 2026 (включительно).

Здесь идёт реконструкция теплотрассы. Вскрывать подземные сети и перекладывать там трубы на участке от «1000 мелочей» до «Дома быта» планируется с октября до июня, на участке от «Дома быта» до «Детского мира» — с мая по октябрь (см.схему).

Работы затронут весь Центральный проспект, от пересечения с Савёлкинским проездом до пересечения с улицей Лётчика Полагушина. Реконструкция — прокладка трубопроводов диаметров 720 миллиметров — будет вестись в коллекторе. Выведенные наружу трубы (байпасы) — временные, по ним будут подавать горячую воду для отопления.

Пока рабочие заняты монтажом самих байпасов, но с октября начнутся раскопки — вскрытия для работ с подземными трубами. Таких мест раскопок будет не менее десяти на каждом из двух участков. Проход и проезд на Центральном и вглубь 4-го микрорайона будут затруднены. Для пешеходов сделают лестницы (перекидные мостики) и деревянные настилы с плавными сходами.