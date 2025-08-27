Утвержден проект нового офисного центра на севере Москвы — его построят рядом с «Речным вокзалом» (Ленинградское шоссе, 63А/3). Это здание должно будет хорошо видно тем, что едет из Зеленограда по Ленинградке.

Высотка будет выполнена в футуристичном стиле: фасады облицуют стеклом и алюминиевыми кассетами темно-серого и латунного оттенков. Благодаря наклонным плоскостям и верхней части шестиугольной формы здание визуально будет напоминать кристалл,

«За счет объемных элементов создастся образ вырастающего из земли кристалла. Проектом также предусмотрена архитектурная подсветка акцентных элементов фасада», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

29-этажный комплекс включает офисную башню установленную на трехэтажный стилобат с коммерческими помещениями и террасой. Под землей разместится паркинг. Высота здания от уровня земли до самого высокого конструктивного элемента составит около 130 метров.