Инцидент произошел в поселке Бакеево-2. Около 21:00 двое детей — 13 и 7 лет — на квадроцикле врезались в двух женщин на высокой скорости.

По данным очевидцев, пострадавшим потребовалась медицинская помощь. На место происшествия была вызвана скорая помощь, а затем прибыла полиция для установления всех обстоятельств.

Сразу после столкновения дети бросили квадроцикл и попытались скрыться, однако их удалось оперативно найти.

Возможно, эти или другие дети катались на квадроцикле и в Андреевке. «Два пацана гоняют абсолютно бездумно: наглые, на замечания взрослых вообще пофиг — пошлют любого далеко и надолго, ездят по улицам, заезжают на территорию близлежащих СНТ» , — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец.

Кажется, что в Зеленограде дети не катаются на квадроциклах, однако довольно часто их можно увидеть на питбайках и другой подобной технике прямо на пешеходных дорожках.

Дети такого возраста не подлежат уголовной ответственности. Среди возможных последствия — передача дела в комиссию по делам несовершеннолетних. Согласно ст. 5.35 КоАП РФ, родители могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Штраф — от 100 до 500 рублей.

Если будет доказано, что взрослые допустили управление квадроциклом ребёнком, возможно применение ст. 12.7 КоАП РФ — управление транспортом лицом, не имеющим права управления: штраф до 30 000 рублей (для владельца ТС, который допустил это).

Также пострадавшие могут подать гражданский иск о возмещении вреда здоровью. В таком случае родители должны будут оплатить лечение и выплатить компенсацию морального вреда.