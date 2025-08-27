На Панфиловском проспекте сделают уличные пешеходные переходы в дополнение к подземным 27.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Наземные переходы планируют устроить в следующем году у остановки «Панфиловский проспект» и возле пересечения Панфиловского проспекта и улицы Гоголя. Подземные пешеходные переходы оставят. Эти изменения предусмотрены проектом комплексного благоустройства Панфиловского проспекта, который не показывают горожанам.

Переходы в этих местах будут регулируемыми. Раньше они тоже существовали, но были закрыты, когда построили пешеходные тоннели — в 2011 году у остановки «Панфиловский проспект», в 2014-м — на улице Гоголя. Планы подтвердили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Если 15 лет назад в Зеленограде боролись с пробками, убирая пешеходов под землю, то в последние годы мэрия сменили стратегию, отдавая ограничивая число личных машин в городе, отдавая приоритет общественному транспорту, увеличение количества пешеходных переходов и «смещая баланс в пользу пешеходов». Однако пока в Зеленограде ни одного подземного перехода не продублировали наземным, и люди периодически перебегают дороги, чтобы не спускаться-подниматься в подземных переходах. Но есть пример сохранения наземного перехода после строительства внеуличного: через Савелкинский проезд можно перейти как по надземному мосту, так и по улице.

Комплексное благоустройство Панфиловского проспекта планируется в 2026 году. Его реконструкцию анонсируют с 2018 года — тогда в префектуре говорили, что она будет такой же масштабной, как на Центральном проспекте. В частности, планировалась реорганизация движения на пересечении Панфиловского с улицей Полагушина, Солнечной аллеей, улицей Гоголя, устройство велодорожек со стороны 12-го микрорайона, выделенной полосы для автобусов, реорганизация местных проездов, устройство парковок.

Но реконструкцию Панфиловского проспекта отложили, и дальнейшая информация по этому проекту просачивалась лишь порциями. Хотя проект формально был готов в феврале 2021 года. В этом году в префектуре лишь подтвердили, что комплексное благоустройство проспекта на всём его протяжении планируется в 2026 году. А сроки перенесли потому, что на дороге ещё действует гарантия с предыдущего ремонта, выполненного в 2022-м, — гарантийные обязательства заканчиваются в мае 2025-го. Детали благоустройства с жителями не обсуждаются.

