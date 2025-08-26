Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры 26.08.2025 ZELENOGRAD.RU

В одном из домов 9-го микрорайона постоянно ломался лифт. Жительница дома неоднократно обращалась в «Жилищник», после этого делали мелкий ремонт, но лифт снова ломался. На некоторые ее жалобы вовсе поступали отписки. Тогда она обратилась в прокуратуру, которая провела проверку вместе со специалистами Ростехнадзора.

Выяснилось, что машинном отделении был навален мусор и поэтому не было возможности нормально обслуживать лифт. В итоге мусор убрали, лифт отремонтировали, сейчас он работает нормально, рассказала в эфире радио «Зеленоград сегодня» помощник окружного прокурора Мария Мезенева.

Если вы оказались в схожей ситуации и «Жилищник» игнорирует ваши жалобы или не решает проблему, обращайтесь в прокуратуру. Подтверждением ваших обращений в «Жилищник» может быть, в частности, переписка в мессенджере.

Обратиться в прокуратуру можно через сайт или лично в корпусе 337 (по рабочим дням с 9 до 18).

