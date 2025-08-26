Речь идет об участке в Юрлово, откуда строят новый выезд в рамках проекта так называемого дублера Пятницкого шоссе. Новая схема движения позволит проводить работы без перекрытия.

Сейчас строительная готовность объекта — более 65%. Завершить основные работы планируют в конце 2025 года.

Параллельно продолжается устройство фундамента шумозащитных экранов, укладка асфальта, монтаж опор освещения, армирование опор пролета надземного пешеходного перехода.