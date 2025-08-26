Это результат работы комиссии «Безопасный путь от дома в школу», которая обследовала территорию вокруг школы 609.

«Осмотр подтвердил необходимость принять несколько решений: установить две искусственные дорожные неровности, снизить скорость до 30 км/ч, установить знаки „Остановка запрещена“, обновить знаки и разметку», — рассказал депутат от Зеленограда в Мосгордуме Андрей Титов.

Сейчас максимальная скорость на Яблоневой аллее ограничена 40 км/ч, есть и «лежачие полицейские», но представители школы, ГИБДД и Центра организации дорожного движения посчитали, что этого недостаточно.

Когда выполнят эти работы, неизвестно — вероятно, их предварительно обсудят на комиссии по безопасности дорожного движения, которая должна собраться до конца сентября.

Впрочем, в случае с 609-й школой можно не спешить — сейчас она на ремонте и откроется для учеников только через год. Зато для других школ проблема безопасного маршрута может быть более актуальной: где-то ещё не закончилось благоустройство, где-то на пути детей сохраняется интенсивное движение машин или плохой обзор, где-то отсутствуют тротуары.

?Если для вашей школы или детсада это актуально, напишите подробности в комментарии — мы поможем составить обращение в префектуру и комиссию «Безопасный путь от дома в школу» по вашему случаю.