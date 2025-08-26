Арт-объект «Опережая время» представляет собой трехметровую скульптуру, отражающую соединение науки, технологии и искусства. Его концепция демонстрирует достижения отечественной микроэлектроники и наукоемких областей будущего, сообщили в «Технополисе Москва».

На постаменте написано, что арт-объект подарен коллективу НИИМЭ в честь 60-летия, который, правда, отмечали в прошлом году.

Одновременно посадили два каштана на аллее людей, внесших значительный вклад в развитие микроэлектроники.

НИИМЭ — ведущий российский научно-исследовательский центр по проведению научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий. В настоящее время в НИИМЭ работает более 500 специалистов-разработчиков высокой квалификации.

Арт-объекты возле НИИМЭ и завода «Микрон» появляются не впервые. В 2006 и 2007 годах здесь проходили выставки современной актуальной скульптуры Артполе.