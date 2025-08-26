Кем именно приходится женщина ребёнку — неизвестно, но очевидно, что он не хотел оставлять животных на произвол судьбы. Утром в «КотоЛофте» обнаружили в холле двух котят.

Анна, волонтёр проекта, предполагает:

«Возможно, мама не разрешила забрать котят домой, и ребёнок решил, что это единственный выход. Для него это была трагедия — он выглядел смертельно расстроенным».

«КотоЛофт» — это небольшое помещение площадью 8 м?, где живут спасённые кошки. Проект создан, чтобы помогать животным находить дом. Это не приют, подчёркивает Анна. Она считает, что такой поступок — это не помощь, а переложенная ответственность.

Анна также просит женщину с видео откликнуться и прийти на разговор. А всех подростков, которые хотят помогать бездомным животным — стать волонтёрами в «КотоЛофте».

Если вы нашли котёнка, его можно попробовать пристроить через городские приюты «Доринвест» (+7-495-695-51-18) или «Ника» (+7-495-162-85-95), через тематические группы или размещением объявления на Avito.

Котятам, оставленным у дверей, около 1,5 месяцев. Они здоровы, едят влажный корм и уже приучены к лотку. Сейчас им срочно ищут дом. Обращаться можно по адресу: 4-й район, корпус 445, подъезд 7, или по телефону: +7-926-231-10-54.