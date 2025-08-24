Средняя стоимость аренды квартиры в районе Крюково составила в июле 49,4 тысячи рублей — это на 14% больше, чем месяцем раньше. Таким образом, Крюково вошло в топ-10 московских районов с наибольшим темпом роста цен на аренду в июле, сообщает РБК.

Для анализа брались однокомнатные квартиры как наиболее востребованные у арендаторов. Считали на основе анализа предложений в в базе компании «НДВ».

Возможная причина — сезонный подъём спроса: люди возвращаются из отпусков, начинается волна заселений и поиска жилья первокурсниками, которые ищут альтернативу общежитию.

Рост тарифов на коммуналку тоже влияет — некоторые владельцы сразу пересчитали стоимость, что для относительно недорогой зеленоградской аренды сильней сказалось на изменении ставки. Кроме того, в Зеленограде относительно маленький рынок и даже небольшие изменения спроса вызывают скачки цен.