Надпись «Оставляйте проход свободным» появилась напротив всех дверей поезда. Она нужна, потому что некоторые пассажиры стоят у края платформы в ожидании следующего поезда, мешают тем, кто хочет выйти и в итоге увеличивают время посадки.

Пока такие стикеры появились только на станции «Нижегородская» в качестве эксперимента. В мэрии проанализируют их эффективность и, возможно, разместят их на других станциях метро.