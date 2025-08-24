Евгения Вахнеева вошла в число авторов, чьи работы попали на международную фотовыставку «Семья как искусство». Для экспозиции выбрали всего несколько десятков снимков из более чем 3000 заявок.

Выставка проходит в Минске. Организаторы подчеркивают, что ее цель — показать, как семейные моменты становятся источником вдохновения и настоящего искусства.

Работа Евгении — семейный портрет, созданный для подруги и ее семьи.

«Фотография была сделана шесть месяцев назад в честь дня рождения их дочери Адель. Мы давно дружим, я уже снимала для них несколько проектов. Этот кадр получился очень живым и теплым», — рассказала фотограф.