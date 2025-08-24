Евгения Вахнеева вошла в число авторов, чьи работы попали на международную фотовыставку «Семья как искусство». Для экспозиции выбрали всего несколько десятков снимков из более чем 3000 заявок.
Выставка проходит в Минске. Организаторы подчеркивают, что ее цель — показать, как семейные моменты становятся источником вдохновения и настоящего искусства.
Работа Евгении — семейный портрет, созданный для подруги и ее семьи.
«Фотография была сделана шесть месяцев назад в честь дня рождения их дочери Адель. Мы давно дружим, я уже снимала для них несколько проектов. Этот кадр получился очень живым и теплым», — рассказала фотограф.
По ее словам, отбор оказался непростым:
«Хотя это не конкурс в классическом понимании, жюри выбирало работы из тысяч присланных. Когда я увидела на почте письмо о том, что моя фотография вошла в экспозицию, меня переполнили счастье, гордость, восхищение и, самое главное, новые силы и желание творить дальше».
Фотографией Евгения увлекается более 14 лет.
«В фото я пришла не случайно: любовь к этому искусству привил мой старший брат. Первую полупрофессиональную камеру купили родители, и с этого началась моя эра искусства. Сначала я снимала во всех жанрах, как многие, искала себя. Но в итоге поняла: мое призвание — семейная фотография. Для меня это не работа, а часть жизни».
Отдельно Евгения отметила роль семьи в ее профессиональном пути:
«Когда я выходила из декрета, огромную поддержку оказал мой муж. На день рождения он подарил новое оборудование со словами, что я должна делать то, что у меня действительно получается и что я люблю. Это был важный момент — с этого начался новый этап моей работы».
Поздравляем и желаем успехов на профессиональном пути!