«Сегодня 24 августа 10:40 утра, а горячая вода не включена. Хотя должны были включить два дня назад. И полная тишина от властей: в чате Жилищника тишина и на дверях подъезда никаких сообщений. Как удобно под выходные устроить такое безобразие», — пишет житель корпуса 360.

Судя по чатам «Жилищника», похожая проблема в некоторых других домах: 360а, 423, 445, 450 — где-то воды нет, где-то ржавая.

Основная претензия даже не в отсутствии воды, а в отсутствии ответов на вопросы и жалобы.

«Четвертая заявка, почему игнорируете?»? «Почему не выполняете заявки», «Будет хоть один ответ по горячей воде?», «Скажите людям, когда им ждать горячую воду», пишут горожане.

Не будем оценивать, как «Жилищник» справляется с коммунальных хозяйством, но задача коммуникации с людьми в очередной раз провалена. Молчание в ответ на многочисленные жалобы — это уже не техническая проблема, а управленческая. Люди не должны угадывать, когда у них снова появится горячая вода.

Редакция «Зеленоград.ру» готова помогать «Жилищнику» выстроить эффективное взаимодействие с горожанами — сделав важную для них информацию доступной: обращайтесь, мы на связи.