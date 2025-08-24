О проблеме постоянно переполненных урн «Зеленоград.ру» писал сразу после открытия нового вокзала в 2023-м году. И вот, спустя два года, проблему признали.

До конца года зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги», отвечающее за уборки площади возле вокзала «установит урны большего объема», сообщили в управе района.

Почему для этого пришлось ждать два года, и почему сразу не подумали, что маленьких урн при большом пассажиропотоке будет не хватать, чиновники не уточнили.