О проблеме постоянно переполненных урн «Зеленоград.ру» писал сразу после открытия нового вокзала в 2023-м году. И вот, спустя два года, проблему признали.
До конца года зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги», отвечающее за уборки площади возле вокзала «установит урны большего объема», сообщили в управе района.
Почему для этого пришлось ждать два года, и почему сразу не подумали, что маленьких урн при большом пассажиропотоке будет не хватать, чиновники не уточнили.
