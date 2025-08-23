«Новые арендаторы планируют организовать именно школу бокса, сохранить тренажёрный зал и участвовать в социальных программах — в том числе предоставлять льготы для многодетных семей и социально незащищённых групп», — рассказал «Зеленоград.ру» заместитель префекта Василий Харпак.

В ближайшее время в помещении начнётся капитальный ремонт. По его завершении здесь откроется обновлённая школа бокса, которая будет носить имя легендарного советского боксёра, арбитра и тренера Евгения Николаевича Горсткова. Он долгие годы работал в Зеленограде, внёс значительный вклад в развитие бокса в округе и воспитал десятки спортсменов.

На время ремонта тренировки проходят в спорткомплексе «Юность» (корпус 443). При этом, как уточняют в префектуре, не исключено, что после завершения капитального ремонта в корпусе 813 возобновятся и детские тренировки.

Точные сроки открытия пока неизвестны. По словам Василия Харпака, в первой половине сентября состоится встреча новых арендаторов и представителей префектуры, после которой станут известны все подробности. Возможно и сохранение прежних тренеров — условия сотрудничества тоже будут обсуждать.