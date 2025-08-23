Арт-объект «Белочки» состоит из трёх фигур высотой от 1,6 до 2 метров. Фигуры сделают из двухмиллиметровой нержавеющей стали марки AISI 304, которая может круглогодично находиться на улице и выдерживать перепады температуры.

Объемные фигуры выполнят в так называемом полигональном стиле: из сваренных многоугольников на металлическом каркасе. Каждый полигон зеркально отполирован.

По контракту арт-объект делает предприниматель Тарас Василюк. «Жилищник» заплатит ему за работу 1,5 миллиона рублей. Тарас рассказал «Зеленоград.ру», что сейчас разрабатывают макет, в сентябре эскиз (вариант — на фото) отправят на согласование. Установить скульптуру должны до конца октября.

Такие скульптуры нередко выбирают для установки в городских парках благодаря сочетанию современного стиля и практичности. Они часто становятся точками притяжения, фотозоной и символом пространства за счет узнаваемой угловатой формы, которая ассоциациируется с цифровой культурой и близка молодёжи. При этом их производство проще и дешевле, чем реалистичных фигур.

Радует, что в префектуре решили отойти от набивших оскомину топиарных фигур из искусственной травы, которые к тому же доказали свою непрактичность и недолговечность. Хотя и в этом случае коммунальщикам должны быть готовы устранять последствия вандализма. Скульптуру с большой вероятностью будут пытаться как минимум разрисовать.