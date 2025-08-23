Алабушевская улица и проспект Генерала Алексеева частично лишились тротуаров рядом с промзоной Алабушево. «Только вздохнёшь поспокойнее — опять где-то роют», — говорят горожане 23.08.2025 ZELENOGRAD.RU

«Россети» начали прокладку коммуникаций от подстанции «Сигма» в Западную промзону — от пересечения Алабушевской улицы и проезда 684 (рядом с Октябрьской ж/д) до пересечения проспекта Генерала Алексеева и улицы Конструктора Гуськова.

Для этого на месте тротуара роют траншеи. На Алабушевской улице есть дублирующий тротуар с другой стороны. А на отрезке проспекта Генерала Алексеева, на котором развернуты работы, он был только с одной стороны дороги — с другой стороны лес. Сейчас вместо тротуара для пешеходов проложены временные дощатые настилы по газону, пройти можно только по ним (владельцы велосипедов и самокатов предпочитают ехать по проезжей части).

Работы продолжатся далее по улице Конструктора Гуськова — и продлятся до конца февраля, судя по информации на ограждении.

Одновременно по всей длине Алабушевской улице «Автодороги» проводят благоустройство (не спрашивайте) — его сроки с 5 июня и до 15 октября. Демонтированный с одной стороны тротуар горожане принимают за часть этого благоустройства.

Горожане не понимают, что и почему копают, и сколько это продлится— информации явно недостаточно:

«Отличную ровную пешеходную дорожку полностью срывают, видимо, чтобы заново уложить. Это же надо столько денег закапывать! Типичный пример, что это не благоустройство, а перекачка бюджета в частный карман».

«Интересно, а на проспекте генерала Алексеева хоть „узенькую дорожку“ для идущих в промзону и обратно оставят ли (пока узенькая дорожка на разломанном участке есть) или перекроют всю пешеходную часть, как ранее на Алабушевской со стороны 11 микрорайона. Вот это был бы номер. Только вздохнёшь поспокойнее — опять где-то роют»

