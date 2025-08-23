Одновременно по всей длине Алабушевской улице «Автодороги» проводят благоустройство (не спрашивайте) — его сроки с 5 июня и до 15 октября. Демонтированный с одной стороны тротуар горожане принимают за часть этого благоустройства.

Горожане не понимают, что и почему копают, и сколько это продлится— информации явно недостаточно:

«Отличную ровную пешеходную дорожку полностью срывают, видимо, чтобы заново уложить. Это же надо столько денег закапывать! Типичный пример, что это не благоустройство, а перекачка бюджета в частный карман».

«Интересно, а на проспекте генерала Алексеева хоть „узенькую дорожку“ для идущих в промзону и обратно оставят ли (пока узенькая дорожка на разломанном участке есть) или перекроют всю пешеходную часть, как ранее на Алабушевской со стороны 11 микрорайона. Вот это был бы номер. Только вздохнёшь поспокойнее — опять где-то роют»