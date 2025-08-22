В Городском психолого-педагогическом центре (ГППЦ) работают с детьми, у которых есть трудности в учебе, развитии или социальной адаптации, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.

«Здесь будут проводить психолого-педагогическую диагностику детей, коррекционно-развивающие занятия с педагогами-психологами, логопедами и дефектологами, а также консультации специалистов для родителей и педагогов», — пояснили «Зеленоград.ру» в департаменте образования.

Зачисление на занятия и образовательный маршрут определяются после первичного приема, записаться на который можно через портал Мос.ру. Раньше центр размещался в жилом корпусе 1554, но с 25 августа он заработает по новому адресу — в здании бывшего детсада в корпусе 1004А.

Для этого летом в здании провели ремонт. А год назад здание закрыли «на лето» — так утверждало руководство школы 1528, опровергая слухи о закрытии сада навсегда. Годом раньше его тоже пытались закрыть, объясняя это недобором детей, но тогда родители этому активно воспротивились. В итоге на весь 10-й микрорайон остался один действующий детский сад в корпусе 1014А.