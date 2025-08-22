Ещё в июне маленького птенца к спасателям на Школьном озере принесла местная жительница. На тот момент он был совсем слабый, ещё не оперился. Возможно, упал из гнезда.

Сначала спасатели пытались пристроить его в семью огарей на озере, но те не приняли малыша.

«Тогда мы приютили его у себя на станции. Сначала он жил в коробке в помещении, потом в домике для птиц. Вся наша команда его полюбила, дали ему имя и стали заботиться», — рассказал заместитель начальника поисково-спасательной станции «Пансионат» Иван Стрельцов.

За несколько месяцев утенок вырос, и в начале августа его отпустили на озеро. Теперь каждый вечер спасатели кормят его рыбой и насыпают комбикорм.

«Мы поставили мисочку на берегу. Егорка уже знает, когда приходить на ужин. Примерно в 18:00—19:00 каждый из нас, кто на смене, подкармливает птицу. Ещё обычно он приплывает по утрам», — говорит Иван.

В семью огарей Егорку так и не приняли, её он нашел в команде спасателей. Кстати, на станцию также периодически заглядывают ежики, их тоже подкармливают. А временами залетает ещё и голубь.

«Мы всех готовы принять. Спасать — это наша работа, и не только людей».