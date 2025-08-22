«Летом мы наблюдали, как активно наши жители хотели подсмотреть, что здесь происходит, — рассказал глава управы Игорь Костин. — А мы ругались на „Жилищник“, который допускал проход на территорию. Зеленоградцы с большим нетерпением ждали открытия, а мы прикладывали все силы, чтобы успеть вовремя. И нам удалось — ещё 20 августа сняли все ограждения. Надеюсь, что зона отдыха традиционно будет излюбленным местом наших жителей».
Для горожан, пришедших на открытие организовали концерт и игры. «Отлично все организовали, очень интересно и весело. Особенно радует, что все обновили. Дочке очень понравилось, больше всего зона с батутом», — рассказал Александр.
Однако некоторые отдыхающие заметили и минусы. «Я вообще из Люблино, здесь дочка живет с семьей. На праздник пришли вместе с внуком. Очень все здорово, только вот подвесные качели очень шумные. Нужно цепь укрепить резинкой», — поделилась Наталья Ивановна. Такие же качели раньше ставили во дворах, на них тоже жаловались, но «Жилищник» не внял.
К праздничному открытию практически все работы у Большого городского пруда завершили. Оставшееся обещают завершить в течение ближайших дней.
А в субботу вы можете пройти с главой управы по обновленной зоне отдыха, чтобы оставить свои замечания и предложения на месте. Встречаемся в 10 утра у входа на Большой городской пруд со стороны Озерной аллеи.