День российского флага отмечают в Зеленограде: ленточки с триколором, конкурсы и мастер-классы, мотопробег и вечерний концерт 22.08.2025 ZELENOGRAD.RU

С 11:00 у «Перекрёстка» на Солнечной аллее прохожим раздавали ленты в цветах российского триколора. Маленькими помощницами стали Вероника и Катя:

«Мы знаем, какой сегодня праздник — День флага! Нам мама все рассказала. Я на ручку повяжу ленточку и буду с ней ходить. А ещё нам понравилось вручать остальным ленточки и напоминать повод», — рассказали девочки.

Одновременно праздничная программа началась и на площади Юности — рядом с «Электроном» организовали анимацию для детей с музыкой и конкурсами, викторинами и призами. Под песню Шамана «Я — русский» проходили мастер-классы по созданию голубя мира и маленьких флагов России, фоторамки в стиле триколор, интерактивная игра «Россия в деталях»: участники отвечали на вопросы и заполняли карту нашей страны.

На площади звучали патриотические песни, а гости знакомились с историческими фактами о празднике.

«Я не помнила о празднике, если честно. Но знаю про цвета флага, их придумал Пётр I. Он повторил дизайн голландских кораблей, если не ошибаюсь, у них был флаг с такими же цветами, но в другой последовательности. А сейчас они символизируют чистоту, верность и мужество», — рассказала молодая девушка Ирина.

«Я знала, когда появился флаг. Но подзабыла значение цветов, слушала с удовольствием. И как приятно за детками наблюдать. Они ведь тоже дают правильные ответы! Нашему народу определенно есть, чем гордиться», — считает Мария Тимофеевна.

Праздничная программа на площади Юности продолжится в 16:00 — вновь устроят конкурсы и игры для детей с аниматорами. Отсюда стартует колонна байкеров из зеленоградского мотоклуба — с флагами России они проедут до Михайловского пруда, где также в 16:00 начнется праздничная программа.

А в 18:00 горожан ждет концерт «Под флагом единым!» в КЦ «Зеленоград» на Центральной площади.

День государственного флага отмечается в России как символ национального единства и патриотизма. Праздник был учреждён в 1994 году и с тех пор ежегодно проходит 22 августа.

