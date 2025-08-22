Выставка посвящена сразу трем духовным и культурным юбилеям 2025 года: 15-летию программы «200 храмов», 25-летию освящения Храма Христа Спасителя и 100-летию со дня кончины Патриарха Тихона — первого канонизированного послереволюционного патриарха.

Мнения прохожих о выставке разделились. Люди среднего возраста и старше инициативу в целом поддерживают:

«Мы приехали из другого города, сын поступает. Ему думаю это не так интересно. А я считаю, что такие выставки важны. Обидно, что зачастую мы проходим мимо и не замечаем ничего, спеша по своим делам», — поделилась Юлия.