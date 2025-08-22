На стендах в пешеходной зоне у Культурного центра «Зеленоград»: фотографии храмов, построенных в рамках московской программы «200 храмов», и информация об их истории. Среди них — храм Александра Невского в Зеленограде. Другие стенды рассказывают о житиях святых и развитии храмового строительства в столице.
Выставка посвящена сразу трем духовным и культурным юбилеям 2025 года: 15-летию программы «200 храмов», 25-летию освящения Храма Христа Спасителя и 100-летию со дня кончины Патриарха Тихона — первого канонизированного послереволюционного патриарха.
Мнения прохожих о выставке разделились. Люди среднего возраста и старше инициативу в целом поддерживают:
«Мы приехали из другого города, сын поступает. Ему думаю это не так интересно. А я считаю, что такие выставки важны. Обидно, что зачастую мы проходим мимо и не замечаем ничего, спеша по своим делам», — поделилась Юлия.
Молодёжь чаще относится нейтрально или скептически:
«Мне нравится, но специально бы не остановился», — говорит Константин. «Мне всё равно, я атеист. Но пусть будет разнообразие», — добавил Вадим. «Почему не делают выставки граффити или японского искусства? Мы не обязаны интересоваться религией. Но я бы с удовольствием посмотрела что-то современное», — считает Екатерина.
Фотовыставка будет работать до конца октября. Вход свободный.