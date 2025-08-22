Работы идут в проезде от корпуса 1215 вглубь микрорайона. Год назад большинство участников опроса в чате района (67% из двухсот участников) поддержало идею создать на ней пешеходную зону или физически ограничить скорость (20%). В управе тогда ответили, что пожелания учтут при формировании программы благоустройства на 2025 год.
«Прямого выезда на Панфиловский с этой дороги нет. Поэтому чисто пешеходная зона там напрашивается сама собой. А учитывая, что сейчас там нет совершенно тротуара, то пешеходке там быть и положено», — объяснял тогда один из жителей.
Очевидно, хода идее всё-таки не дали и теперь этот тротуар будет. Сейчас рабочие прокладывают его от кирпичного корпуса 1215 с магазинами вдоль проезжей части.
