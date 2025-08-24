Здесь каждый день наполнен смехом детей, яркими эмоциями и ощущением праздника — именно это создают сотрудники парка для гостей.
Сейчас открыты вакансии:
Сейчас открыты вакансии:
- бармен;
- менеджер по продажам праздников;
- администратор;
- тренер-аниматор.
Работа в «Атмосфере» — это не только стабильность и опыт в крупной сети парков развлечений, но и возможность стать частью дружной команды, где ценят креатив, общительность и желание радовать людей.
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости