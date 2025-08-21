- 25 октября — 2 ноября
- 31 декабря — 11 января
- 21 февраля — 1 марта
- 28 марта — 5 апреля
Итого каждые каникулы по 9 дней (c субботы до воскресенья), а новогодние праздники — 12 дней. Планируйте отпуск, ориентируясь на эти даты.
Учебный год в большинстве школ заканчивается для 1-8 и 10-х классов: 26 мая (вторник), а для 9 и 11-х классов — в соответствии с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Правда, есть исключения: в школе 1912 учёба заканчивается 22 мая, а в школе 618 первый класс заканчивает учиться 17 мая.
Каждая школа устанавливает периоды учебы и каникул самостоятельно: приказом директора, обычно в конце прошлого учебного года. Приказы публикуются на сайтах школ — это уже сделали все, кроме школ 719, 842 и 1151, на их сайтах приказа с графиком каникул мы не нашли.
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости