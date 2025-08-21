25 октября — 2 ноября 31 декабря — 11 января 21 февраля — 1 марта 28 марта — 5 апреля

Итого каждые каникулы по 9 дней (c субботы до воскресенья), а новогодние праздники — 12 дней. Планируйте отпуск, ориентируясь на эти даты.

Учебный год в большинстве школ заканчивается для 1-8 и 10-х классов: 26 мая (вторник), а для 9 и 11-х классов — в соответствии с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Правда, есть исключения: в школе 1912 учёба заканчивается 22 мая, а в школе 618 первый класс заканчивает учиться 17 мая.

Каждая школа устанавливает периоды учебы и каникул самостоятельно: приказом директора, обычно в конце прошлого учебного года. Приказы публикуются на сайтах школ — это уже сделали все, кроме школ 719, 842 и 1151, на их сайтах приказа с графиком каникул мы не нашли.