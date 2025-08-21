Сейчас в помещении корпуса 2019 (возле Ледового дворца) завершается капитальный ремонт: рабочие красят стены, укладывают плитку, готовятся к ремонту потолка. В некоторых залах уже начали устанавливать торговое оборудование.

По словам строителей, ремонт планируют завершить примерно через неделю. Хотя точная дата открытия пока неизвестна, судя по темпам работ, магазин может начать работу уже в сентябре.

МФЦ района Крюково занимал это большое помещение площадью 835 кв.м до 2021 года, а затем переехал в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади.

Новости 20-го микрорайона