Новую скульптуру установили на берегу пруда Быково болото, где живёт пара черных лебедей, в конце июня. В отличие от прошлой, её сделали из бронзы и большинству читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, скульптура понравилась.

Однако в июле она внезапно исчезла. Как оказалось, в скульптуре нашли дефекты: нарушение литья фигуры и повреждение постамента, рассказали «Зеленоград.ру» в «Жилищнике». Подрядчик демонтировал её, а теперь вернул: постамент заменили, а саму фигуру отремонтировали.