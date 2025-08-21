«В ближайшее время начнется строительство высокоскоростной магистрали Москва — Петербург на участке от Зеленограда до Высоково (будущая станция ВСМ в Клинском районе)», — сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

При этом связанные с ВСМ работы не первый год ведутся и от Москвы до Крюково, и от Крюково в сторону Твери.

На самом деле заголовки о «начале строительства» связаны с тем, что проект строительства магистрали на отрезке «Крюково (Алабушево) — Высоково» успешно прошёл Главгосэкспертизу. Это седьмой этап общего проекта строительства магистрали. Скоро выдадут разрешение на проведение строительно-монтажных работ.

Отрезок Крюково — Высоково длиной около 55 км планируют построить примерно к середине 2027 года. Предстоит возвести несколько эстакад и мостов, автомобильные путепроводы, саму станцию ВСМ Высоково — она будет следующей после Крюково в сторону Питера. Пути укладывают в последнюю очередь, сначала строят эстакады, насыпи, платформы, инженерные сети.

Стадия проектирования и прохождения экспертизы не исключает одновременных строительных работ. Например, в Алабушево они идут уже третий год, здесь, в частности, строят эстакаду для поездов ВСМ. От Алабушево до Москвы возводят и перестраивают эстакады, готовят площадки под строительство вокзалов ВСМ — остановок новых поездов. А также вырубают лес, сносят частные дома, гаражи, устраивают контактную сеть, насыпи и так далее. Всё это считается подготовкой к строительству ВСМ.

Строительство вокзала ВСМ в Зеленограде в седьмой этап проекта не включено. Его построят на Новокрюковской улице, напротив корпуса 1824 и соединят с вокзалом МЦД Крюково крытым переходом. До того предстоит еще снести старую первую платформу станции Крюково (планируется в 2026 году), гаражи на улицах Новокрюковская и Александровка, здание бывшего ТЦ «Арбатский», проложить коммуникации и железнодорожные пути.

Открыть движение по ВСМ планируют в 2028 году. Доехать от Зеленограда до Питера можно будет за два часа.