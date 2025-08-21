В субботу 23 августа в 10:00 встречаемся у входа на Большой городской пруд со стороны Озерной аллеи. Дальнейший маршрут — на схеме.
Можно будет задать вопросы о проведенном благоустройстве (смотрите наш обзор), обсудить содержание территории и другие проблемы, предложить улучшения. Главу управы зовут Игорь Александрович Костин.
Глава управы молодец, что собирает обратную связь от жителей, когда рабочие ещё не ушли и недочеты можно быстро исправить. Воспользуйтесь этой возможностью!
А накануне — в пятницу, 22 августа в 15:00 — состоится официальное открытие этой зоны отдыха. Программа неизвестна, но приглашают приходить всей семьёй.
