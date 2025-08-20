У кафе «Маршрут» поток гостей пока не изменился. Возможно, это связано с отдельным входом сбоку здания, возможно — с более лояльной аудиторией.

«Посетителей меньше не стало, многие привыкли к нам. Но жалоб хватает, некоторые считают, что мы закрыты. Чтобы избежать путаницы, планируем выложить в нашем канале схему прохода», — рассказала сотрудница Полина.

В цветочном магазине Emmy Rose также пока не заметили падения продаж, но сотрудники опасаются, что это лишь вопрос времени: работы обещают занять минимум полгода, а ограниченный проход рано или поздно скажется и на их бизнесе.

В ближайшую неделю у входа в «1000 мелочей» планируют установить арку, которая должна облегчить доступ для покупателей. Но предприниматели опасаются, что реконструкция затянется и последствия для бизнеса окажутся существенными.

Владельцем бизнесов, расположенных вдоль Центрального проспекта, надо приготовиться — работы постепенно будут «двигаться» в сторону площади Юности

Новости 4-го микрорайона