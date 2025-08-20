Предприниматели говорят о снижении числа посетителей: у здания «1000 мелочей» проложили огромные байпасы, парковка исчезла, а проход и проезд для покупателей стал неудобным. Теперь людям приходится искать обходные пути, а автомобилистам — парковку.
«Многие подходят и спрашивают: что у вас тут происходит? Особенно тяжело стало родителям с колясками и людям с ограниченными возможностями — им теперь можно проехать только за углом здания», — рассказывает Мария, бариста из кофейни Ruma’s. Посетителей на летней веранде напрягает еще и внешний вид на трубы.
В кафе «Самихинкали» тоже фиксируют спад посещаемости — за две недели примерно на 30%. Сотрудник Гела отмечает: там, где ранее были парковочные места, сейчас трубы. Заезжать в кафе стало проблематично, ведь и сбоку здания (напротив корпуса 438А) всё заставлено машинами. Гости предпочитают проехать мимо.
В магазине «Мираторг» снижение числа покупателей составило около 15%. Региональный управляющий Сергей говорит, что магазин позиционируется как «у дома», но даже жители соседних корпусов не могут подъехать — заполнены даже платные парковки. Некоторые клиенты и вовсе думают, что магазин закрыт.
У кафе «Маршрут» поток гостей пока не изменился. Возможно, это связано с отдельным входом сбоку здания, возможно — с более лояльной аудиторией.
«Посетителей меньше не стало, многие привыкли к нам. Но жалоб хватает, некоторые считают, что мы закрыты. Чтобы избежать путаницы, планируем выложить в нашем канале схему прохода», — рассказала сотрудница Полина.
В цветочном магазине Emmy Rose также пока не заметили падения продаж, но сотрудники опасаются, что это лишь вопрос времени: работы обещают занять минимум полгода, а ограниченный проход рано или поздно скажется и на их бизнесе.
В ближайшую неделю у входа в «1000 мелочей» планируют установить арку, которая должна облегчить доступ для покупателей. Но предприниматели опасаются, что реконструкция затянется и последствия для бизнеса окажутся существенными.
Владельцем бизнесов, расположенных вдоль Центрального проспекта, надо приготовиться — работы постепенно будут «двигаться» в сторону площади Юности