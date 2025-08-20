Станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро появится в центре одноименного района на востоке Москвы.

В ноябре планируется запуск первого тоннелепроходческого комплекса на перегоне «Щелковская» — «Гольяново», второй начнет работу позже. Длина всего участка составит 2,6 километра. Открытие станции планируют через три года — во второй половине 2028-го.

Для зеленоградцев открытие станции означает возможность доехать до района Гольяново без пересадок от «Пятницкого шоссе». Кроме того, пересесть на синюю ветку можно с МЦД-3 на станции «Электрозаводская».

Сейчас строительство метро в Москве ведется сразу по нескольким направлениям: одновременно возводятся три новые линии — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. В сентябре откроется новый участок Троицкой линии, где уже прошел технический пуск четырех станций.

С 2011 года в Москве построено и реконструировано 256 километров линий, открыто 123 станции и возведено 13 электродепо. До 2030 года планируется ввести в строй более 30 новых станций метро.