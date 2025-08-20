Сейчас раскопки ведутся у пересечения с Центральным проспектом, возле 5 и 7 подъездов корпуса 360, у корпуса 351 — выезда на Московский проспект. Здесь доступна одна полоса, и с учетом ездящей и стоящей на дороге строительной техники проезд уже затруднён. Перекрыт въезд у корпуса 360А. Машины снова стали ездить по тротуарам — как это было в разгар прошлых строек. С началом учебного года ситуация может ухудшиться.

Сколько продлится очередная перекладка инженерных сетей, неизвестно. Давать как-либо прогнозы по срокам уже бессмысленно — они неоднократно менялись. Разрешение у строителей действует до июля 2027-го. Ранее в департаменте строительства сообщили, что предстоит проложить дождевую канализацию, кабельные линии, наружное освещение. А потом ещё надо восстанавливать асфальт, бордюры и газоны, делать разметку.

Информационные щиты возле Центрального и Московского проспектов не обновляли — там завершение работ по-прежнему обозначено как «четвертый квартал 2025».

Новости 3-го микрорайона