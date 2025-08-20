Для половины заселённых домов строящегося ЖК «Зеленый парк» пусть до единственной автобусной остановки лежит вдоль ещё неработающих детского сада и школы. Склон, который идёт от них к пешеходной дорожке не укреплён — никаких препятствий стоку грязи нет.

«Во время дождей склоны размывает. Вчера у меня жена беременная там свалилась. Прохожие помогли ей подняться и сказали, что уже писали по этому поводу. Видимо, пока в пустоту. Я тоже написал жалобу в департамет ЖКЖ», — рассказал «Зеленоград.ру» местный житель.

Ответ из департамента можно ждать месяц, да и обращение само по себе не гарантирует решение проблемы. Спросим застройщика и зеленоградскую администрацию, можно ли убрать грязь побыстрей.