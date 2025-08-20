Сцены сериала «Быков» снимали на пруду Быково болото в 1-м микрорайоне 20.08.2025 ZELENOGRAD.RU

«Мы находимся в такой красивой растительной зоне, которая нам очень подходит. И в некоторых кадрах у нас главный герой — это озеро с чёрными лебедями. В Зеленограде множество красивых объектов, и даже обычные прохожие здесь стали уже абсолютно киношными, помогают нам в массовых сценах», — рассказала второй режиссер сериала Татьяна Быстрицкая.

Съемки сериала в разных локациях нашего города стартовали ещё в середине июня. Уже были задействованы улицы Зеленограда, Андреевка, ресторан «Роза ветров» в Голубом и т. д.

В сценах на Быковом болоте появилась одна из главных героинь — мини-пиг Нюша. Вместе со своим напарником, Кириллом Кузнецовым в главной роли Константина Быкова, Нюша отлично справлялась со съемочным процессом.

Как говорят актеры, мини-пиг стал для них настоящим другом — с помощью опытной дрессировщицы всем удалось подружиться с поросёнком. Кстати, Нюша в сериале будет не единственным животным.

«Мой Вольфыч появляется в каждой серии — без него ни одно расследование не обходится. Это судмедэксперт со шляпой и чемоданчиком, полным нужных вещей. Мне понравилась необычная задумка сценария: почти все детективные истории связаны с животными, и это делает сериал особенным. Думаю, зрителям будет интересно увидеть такой формат впервые», — рассказал актер Иван Лакшин (судмедэксперт Вольфыч).

Познакомил нас со своим персонажем, а также поделился эмоциями от съемочного процесса и Максим Емельянов, играющий роль оперуполномоченного Чеснокова.

«На площадке у нас уже сложилась настоящая семья — и актёры, и вся команда. Я очень благодарен режиссёру за доверие. Мой Чесноков — не строгий полицейский, а человек с юмором, который разбавляет служебные будни. Иногда даже на съёмках придумываю хулиганские ходы для героя — и здорово, что мне дают свободу. Ведь главное для актёра — полюбить своего персонажа»

Съемки «Быкова» продолжатся до середины сентября. В Зеленограде они пройдут в зоомаркете «Геркулес», в 14-м микрорайоне, в лесу у деревни «Жилино» и других местах. Сериал выйдет в прокат в следующем году.

Новости 1-го микрорайон

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Концерт бард-клуба «Своя среда» — 16 августа в ДК Афиша
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру