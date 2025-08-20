«Мы находимся в такой красивой растительной зоне, которая нам очень подходит. И в некоторых кадрах у нас главный герой — это озеро с чёрными лебедями. В Зеленограде множество красивых объектов, и даже обычные прохожие здесь стали уже абсолютно киношными, помогают нам в массовых сценах», — рассказала второй режиссер сериала Татьяна Быстрицкая.

Съемки сериала в разных локациях нашего города стартовали ещё в середине июня. Уже были задействованы улицы Зеленограда, Андреевка, ресторан «Роза ветров» в Голубом и т. д.

В сценах на Быковом болоте появилась одна из главных героинь — мини-пиг Нюша. Вместе со своим напарником, Кириллом Кузнецовым в главной роли Константина Быкова, Нюша отлично справлялась со съемочным процессом.

Как говорят актеры, мини-пиг стал для них настоящим другом — с помощью опытной дрессировщицы всем удалось подружиться с поросёнком. Кстати, Нюша в сериале будет не единственным животным.

«Мой Вольфыч появляется в каждой серии — без него ни одно расследование не обходится. Это судмедэксперт со шляпой и чемоданчиком, полным нужных вещей. Мне понравилась необычная задумка сценария: почти все детективные истории связаны с животными, и это делает сериал особенным. Думаю, зрителям будет интересно увидеть такой формат впервые», — рассказал актер Иван Лакшин (судмедэксперт Вольфыч).

Познакомил нас со своим персонажем, а также поделился эмоциями от съемочного процесса и Максим Емельянов, играющий роль оперуполномоченного Чеснокова.

«На площадке у нас уже сложилась настоящая семья — и актёры, и вся команда. Я очень благодарен режиссёру за доверие. Мой Чесноков — не строгий полицейский, а человек с юмором, который разбавляет служебные будни. Иногда даже на съёмках придумываю хулиганские ходы для героя — и здорово, что мне дают свободу. Ведь главное для актёра — полюбить своего персонажа»

Съемки «Быкова» продолжатся до середины сентября. В Зеленограде они пройдут в зоомаркете «Геркулес», в 14-м микрорайоне, в лесу у деревни «Жилино» и других местах. Сериал выйдет в прокат в следующем году.

