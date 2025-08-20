Во время прогулки с дочкой жительница 8-го микрорайона Наталья услышала писк из-под припаркованной машины.. Сначала она осмотрела колёса, но животного не нашла — оказалось, что котенок находился внутри нижней части кузова.
Под стеклом автомобиля был номер телефона владелицы машины. Наталья и подошедшие соседи подождали хозяйку автомобиля и вместе с ней вызвали спасателей.
«Сначала я позвонила в 112, нас направили в поисково-спасательную службу. Минут через 15-20 приехали трое специалистов, подняли машину домкратом, сняли защиту и достали малыша», — рассказала Наталья «Зеленоград.ру».
Котенку меньше недели — он еще слепой и очень слабый, хоть и не выглядит истощенным. Очевидно, что он сам не мог забраться в машину — вероятно, там его спрятала мама-кошка.
Это не первый случай, когда когда дворовые кошки прячут котят внутри машин. Пространство под капотом сохраняет тепло после поездки — для кошки это кажется безопасным и уютным местом, где котят не потревожит ни холод, ни ветер. Для котят это крайне опасно: при запуске двигателя они могут получить травмы или погибнуть.
Зоозащитники советуют быть внимательнее: зимой и ранней весной постучать по капоту или коротко сигналить, прежде чем заводить машину, чтобы дать шанс кошке и котятам выбраться.
Хозяйка автомобиля решила забрать найденыша себе. Котёнка отвезли в ветеринарную клинику, где его осмотрели и обработали от паразитов. Сейчас новые хозяева ищут питомцу временную маму на несколько недель — кормящую кошку, которая сможет выкормить малыша.
Если вы можете помочь с поисками — напишите в комментариях, мы передадим ваши контакты.