Во время прогулки с дочкой жительница 8-го микрорайона Наталья услышала писк из-под припаркованной машины.. Сначала она осмотрела колёса, но животного не нашла — оказалось, что котенок находился внутри нижней части кузова.

Под стеклом автомобиля был номер телефона владелицы машины. Наталья и подошедшие соседи подождали хозяйку автомобиля и вместе с ней вызвали спасателей.

«Сначала я позвонила в 112, нас направили в поисково-спасательную службу. Минут через 15-20 приехали трое специалистов, подняли машину домкратом, сняли защиту и достали малыша», — рассказала Наталья «Зеленоград.ру».

Котенку меньше недели — он еще слепой и очень слабый, хоть и не выглядит истощенным. Очевидно, что он сам не мог забраться в машину — вероятно, там его спрятала мама-кошка.