Частично автономные — пока с водителем, но уже с возможностью дистанционного управления — электробусы появятся в Москве через два года. Тогда же планируют запустить беспилотные автобусы в Подмосковье.

«В 2027 году мы планируем начать использование частично автономных систем управления. Очевидно, что водитель в электробусе будет находиться, но возможность дистанционно управлять у нас появится», — рассказал о перспективах генеральный директор «Мосгортранса» Николай Асаул на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».

Пять электробусов с функцией беспилотного управления поступит в Москву в составе новой поставки.

В Подмосковье тоже в 2027 году планируют запустить беспилотные автобусы — уже наметили три тестовых маршрута. В их числе автобус от метро «Тушинская» до Дома правительства Московской области в Мякинино.

«Не из-за того, что чиновников не жалко, и на них испытания лучше всего проводить. Он банально короткий и простой», пояснил выбор маршрута гендиректор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Рельсовый транспорт в Москве быстрее внедряет беспилотные технологии. В Москве уже ездит беспилотный трамвай, а на МЦК — беспилотная «Ласточка». Ими управляет автоматика, но пока на своих местах присутствуют и контролируют движение водитель и машинист.

В декабре планируют начать испытания беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии. Задача — не просто перейти на беспилотное управление, а сделать так, чтобы поезда выполняли жесткое расписание с высокой точностью, чтобы интервал движения был 60- 90 секунд, сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. И отметил, что, по планам, в 2035 году 60% поездов в метро будут беспилотными.

Для беспилотного метро будут использовать зеленоградские технологии: для коротких интервалов движения нужна надежная и сверхбыстрая мобильная связь на базе сетей пятого поколения (5G), Для этого нужны базовые станции, а их создание стало возможным благодаря появлению в Зеленограде производства фотонных интегральных систем (ФИС).