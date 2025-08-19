Четыре человека пострадали в ДТП с участием самокатов и велосипедов на прошлой неделе: двое маленьких детей, пожилой пешеход и сам самокатчик 19.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Это 80% всех аварий с пострадавшими. Похоже, за прошлую неделю произошли все возможные варианты аварий с участием средств индивидуальной мобильности

12 августа 47-летний мужчина на личном электросамокате сбил полуторагодовалого ребёнка возле корпуса 1560. После наезда он скрылся, ребёнка госпитализировали. В тот же день водителя задержали и доставили в полицию.

Московские власти хотят регулировать и личные самокаты — выдавать им номера, чтобы легче было искать нарушителей

13 августа на тротуаре вдоль улицы Логвиненко, у корпуса 1501, водитель электровелосипеда сбил 6-летнего ребёнка. Пострадавший получил медицинскую помощь в городской больнице.

15 августа у корпуса 903 водитель арендованного самоката сбил на тротуаре 78-летнюю женщину. Пострадавшая сама обратилась в травмпункт. Водитель скрылся с места ДТП, его личность не установлена, но известен номер самоката (ЕМ074Т), по которому легко установить личность арендатора.

Это уже как минимум третий случай в Зеленограде, когда водители арендованных самокатов скрываются с места ДТП, но при этом известен номер самоката. Пока полиция не сообщает об успешном розыске ни одного из нарушителей.

16 августа водитель арендованного самоката врезался в мачту освещения напротив корпуса 1201А на Панфиловском проспекте. 40-летний мужчина госпитализирован (на фото).

Самокат может быть опасен не только для окружающих, но и для самого водителя. Иногда — смертельно опасен. На прошлой неделе в Москве погиб ребенок: двое друзей ехали вдвоем на одном самокате, 17-летний водитель врезался в столб и попал под автобус. Второй ребенок госпитализирован.

Помочь уменьшить количество аварий может специальная инфраструктура для СИМ. Но выделенные полосы для самокатов — все еще редкость в Зеленограде. Недавно такая полоса появилась не небольшой участке Кутузовского шоссе — будут ли расширять эту практику, пока неизвестно

При этом официальная статистика показывает снижение числа ДТП с СИМ: за январь-июль их число сократилось на 55% — с 979 до 442. Детская аварийность снизилась на 44% — с 98 до 55 случаев.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Концерт бард-клуба «Своя среда» — 16 августа в ДК Афиша
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру