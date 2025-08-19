Это 80% всех аварий с пострадавшими. Похоже, за прошлую неделю произошли все возможные варианты аварий с участием средств индивидуальной мобильности

12 августа 47-летний мужчина на личном электросамокате сбил полуторагодовалого ребёнка возле корпуса 1560. После наезда он скрылся, ребёнка госпитализировали. В тот же день водителя задержали и доставили в полицию.

Московские власти хотят регулировать и личные самокаты — выдавать им номера, чтобы легче было искать нарушителей

13 августа на тротуаре вдоль улицы Логвиненко, у корпуса 1501, водитель электровелосипеда сбил 6-летнего ребёнка. Пострадавший получил медицинскую помощь в городской больнице.

15 августа у корпуса 903 водитель арендованного самоката сбил на тротуаре 78-летнюю женщину. Пострадавшая сама обратилась в травмпункт. Водитель скрылся с места ДТП, его личность не установлена, но известен номер самоката (ЕМ074Т), по которому легко установить личность арендатора.

Это уже как минимум третий случай в Зеленограде, когда водители арендованных самокатов скрываются с места ДТП, но при этом известен номер самоката. Пока полиция не сообщает об успешном розыске ни одного из нарушителей.

16 августа водитель арендованного самоката врезался в мачту освещения напротив корпуса 1201А на Панфиловском проспекте. 40-летний мужчина госпитализирован (на фото).

Самокат может быть опасен не только для окружающих, но и для самого водителя. Иногда — смертельно опасен. На прошлой неделе в Москве погиб ребенок: двое друзей ехали вдвоем на одном самокате, 17-летний водитель врезался в столб и попал под автобус. Второй ребенок госпитализирован.

Помочь уменьшить количество аварий может специальная инфраструктура для СИМ. Но выделенные полосы для самокатов — все еще редкость в Зеленограде. Недавно такая полоса появилась не небольшой участке Кутузовского шоссе — будут ли расширять эту практику, пока неизвестно

При этом официальная статистика показывает снижение числа ДТП с СИМ: за январь-июль их число сократилось на 55% — с 979 до 442. Детская аварийность снизилась на 44% — с 98 до 55 случаев.