Мы ищем тех, кто делает город лучше не только по долгу службы, но и по зову сердца. Людей, чьи дела помогают зеленоградцам, вдохновляют и показывают пример. Это может быть как постоянная инициатива, так и разовый, но значимый поступок.
В прошлые годы победителями в этой номинации становились: акушер женской консультации и руководитель фонда помощи бездомным животным (на фото). Сейчас мы изменили подход — выберем сразу 12 человек.
Кого можно предлагать:
- кто сделал больше, чем требует работа или должность;
- кто своими действиями принёс пользу жителям и городу;
- кто совершил конкретный поступок, оставивший след в жизни города, микрорайона или группы людей;
- кто вызывает уважение, вдохновляет и объединяет людей;
- кто делает добро не ради пиара, а ради людей.
Важно: мы ждём не только имя, но и короткую историю о том, чем именно этот человек заслужил признания.
На основе ваших предложений редакция «Зеленоград.ру» выберет самых достойных и отметит их на торжественной церемонии в сентябре.
