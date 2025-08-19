В супермаркете в ТЦ «Столица» проведут капитальный ремонт: заменят напольную плитку, покрасят стены, полностью обновят оборудование и холодильники.

Кроме того, в магазине изменят систему навигации, установят новые вывески, увеличат площадь торгового зала и откроют кафе-зону — такой формат становится стандартным для сети после обновления.

Реконструкция должна завершиться 5 октября, рассказали «Зеленоград.ру» в администрации ТЦ. Пока магазин закрыт, ближайшие «Перекрёстки» продолжают работать в корпусах 1549 и 900. Также можно воспользоваться доставкой.