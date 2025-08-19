Екатерина — ученица 10 «Б» класса школы №1353 и председатель школьного отделения Движения Первых — вышла в финал всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Конкурс объединяет школьников со всей страны, которые проявляют свои навыки в сфере медиа.

Екатерина участвовала в направлении «Первый эфир», представляя Москву. Оно предназначено для тех, кто интересуется ведением прямых трансляций, мечтает о карьере телеведущего или радиоведущего. В качестве финального испытания — «Медиа-карусели» — участники должны были создать серию видеороликов и решить медиа-кейсы в составе команды.

«Это огромный опыт и возможность представить свой медиапроект лидерам медиаиндустрии. А находиться среди целеустремлённых ребят, которые знают всё о своём деле, уже большое достижение. Я рада, что попала в финал и вошла в самую большую медиа-команду страны», — поделилась впечатлениями Екатерина.

Образование в сфере медиа последние годы выделено в московских школах в отдельное направление. Проект «Медиакласс в московской школе», стартовавший в 2021 году, даёт старшеклассникам предпрофессиональную подготовку в журналистике, мультимедиа и связям с общественностью. Ученики получают навыки работы с медиа?контентом (видеосъёмка, монтаж, печатные публикации, подкасты), критического анализа информации и участвуют в реальных проектах в партнерстве с вузами и отраслевыми партнёрами.