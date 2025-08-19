Однако после публикации «Зеленоград.ру» женщины вернулись и посадили растения обратно. Это также попало на камеры видеонаблюдения. Заявление в полицию к этому моменту ещё не написали — теперь этого делать не будут.

«Саженцам это точно не на пользу», — отметил Сергей и добавил: «Спасибо вам за публикацию. Я надеюсь, что эти женщины поняли, что нехорошо поступили».

Это уже не первый случай подобных краж. В июле 2025 года в 14-м микрорайоне неизвестные похитили декоративные кашпо с цветами, установленные жильцами у подъезда. Тогда с помощью похищенное также удалось вернуть — благодаря настойчивости местной жительницы и помощи участкового.

Кражи цветов и саженцев случаются регулярно, но не всегда заканчиваются хорошо. В 2022-м году двое неизвестных приехали ночью во двор дома в 3-м микрорайоне и выкопали декоративные ели, которые купил и посадил местный житель. О поимке воров тогда не сообщалось

Новости 3-го микрорайона