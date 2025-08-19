Он появится в 1-м микрорайоне, между корпусами 165 и 166.

Сейчас рабочие демонтируют старую площадку, сносят существующее здание. По словам руководителя проекта, здесь появится каток с искусственным охлаждением, который будет работать при температуре до +10 градусов. Также на территории установят новое здание площадью 240 кв метров, где оборудуют раздевалки, туалеты, медпункт и, возможно, кафе.

На месте снесенной постройки появится спортивная зона с уличными тренажерами. Работы планируют завершить 1 ноября.

«У нас все идёт в соответствии со сроками. Подготавливаем основание, затем будем устанавливать систему охлаждения, параллельно занимаемся фундаментом для будущей постройки. Если поставщики не подведут, то все завершим вовремя», — добавил руководитель проекта.

Сейчас в Зеленограде семь катков с искусственным льдом: на площади Юности, на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне, а также во дворах корпусов 403, 936, 1131, 2034 и на Сосновой аллее. В прошлом году некоторые катки с естественным льдом так и не получилось нормально залить из-за погоды.