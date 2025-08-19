Управляющая компания инициировала общие собрания собственников по вопросу установки постаматов в корпусах: 251, 436, 438, 450, 913, 935, 1014, 1118, 1201, 1211. Возможно, это ещё не полный список — узнаем в «Жилищнике об их планах планы. Форма проведения собраний: заочное голосование с использованием онлайн-платформы «Электронный дом Москва».

Прошлая попытка провести такие собрания в 30 домах формально закончилась ничем: ни одно голосование не набрало кворума. Однако постаматы в некоторых подъездах всё-таки появились (к примеру, в корпусах 1110, 2024 и 2034). Это стало возможным благодаря недавним дополнениям в регламент установки постаматов: с марта постаматы можно ставить в «тестовом режиме» — если большинство участников опроса в «Электронном доме» поддержали идею.

Причём кворум для опроса не нужен. Этим нововведением и «Жилищник» и воспользовался — согласно поправке, тестовый режим может длиться 11 месяцев.

При этом федеральный закон по-прежнему требует, что распоряжаться общим имуществом могут только собственники, а передача помещений третьим лицам без решения собрания выглядит как прямое нарушение Жилищного кодекса.

Постаматы в подъездах домов — проект мэрии. В него можно доставлять товары из популярных маркетплейсов и интернет-магазинов. Из ячейки товар можно забрать в любое время, на улицу выходить не надо. Постаматом в конкретном подъезде пользуются только жильцы этого подъезда (хотя заказать в него товар может кто угодно).

Предполагается, что ни жители, ни управляющая организация не несут расходы на работу постамата — наоборот «Жилищник» получит прибыль от аренды площади в подъезде направит на капремонт.

Одни жители за постаматы: удобно, можно в любое время получить заказы. Другие против: посторонние люди в подъезде, меньше места в подъезде, непонятный статус устройства).