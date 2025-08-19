Одно из погибающих деревьев — рябина рядом с новой детской площадкой. Она растет там, где укладывали новый асфальт и меняли бордюры.

По словам местной жительницы Людмилы, рабочие во время укладки бордюров обрубили корни дерева, и сейчас оно высыхает. «Я видела обрубленные корни этого дерева при укладке бордюров. Оно находится на солнечной стороне, с двух сторон заложено бетоном. Сейчас планирую обратиться на портал „Наш город“, не хочется, чтобы дерево погибло совсем. Надеюсь, его вылечат, а не вырубят совсем», — рассказала Людмила.