После благоустройства у корпуса 1006 начали засыхать деревья 19.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Одно из погибающих деревьев — рябина рядом с новой детской площадкой. Она растет там, где укладывали новый асфальт и меняли бордюры.

По словам местной жительницы Людмилы, рабочие во время укладки бордюров обрубили корни дерева, и сейчас оно высыхает. «Я видела обрубленные корни этого дерева при укладке бордюров. Оно находится на солнечной стороне, с двух сторон заложено бетоном. Сейчас планирую обратиться на портал „Наш город“, не хочется, чтобы дерево погибло совсем. Надеюсь, его вылечат, а не вырубят совсем», — рассказала Людмила.

Повреждение деревьев при благоустройстве — частая проблема в этом году. Для укладки бордюров рабочие роют глубокие траншеи, не обращая внимания на растущие рядом деревья. Департамент природопользования несколько раз подтверждал нарушения правил проведения работ, в одном случае даже отказались от укладки бордюров. Но заставить рабочих и проектировщиков учитывать наличие деревьев департамент явно не в состоянии

«Раньше такого не было. Дорожки укладывали по другой технологии, если рядом есть деревья, обходили их стороной. Пусть деньги, направленные на бордюры, перенаправят на озеленение. А перед планированием благоустройства нужно вернуть общественные слушания и обсуждения с жителями», — считает Людмила.

Повреждены и другие деревья (на фото). Помимо этого, жильцы отмечают и другие проблемы: плохо обрезанные кустарники, недоделанные работы после капитального ремонта дома, неухоженная клумба.

«Просила рабочих обрезать кустарники, они загораживают все клумбы и забирают свет. Ответили, что у них нет нужной пилы, обрезали совсем чуть-чуть ножницами, так кусты уже снова выросли. Асфальт рядом с клумбами положили, оставив яму, а песок туда решили не добавлять. Если бы нам его привезли, мы бы уже всё клумбами с цветами засадили. И хорошо было бы, если кран для уличного шланга продлят, лазать так глубоко под балкон очень тяжело», — рассказала Валентина.

Такие небольшие замечания есть у жителя каждого дома, однако «Жилищник» и управа зачастую не знают о них — коммуникация между жителями, коммунальщиками и властями работает плохо, несмотря на попытки исправить ситуацию, такие как районные телеграм-чаты и еженедельные обходы.

