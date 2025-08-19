Уже подано больше двух тысяч заявок — ждем ваше мнение Это ваш шанс отметить компании, которые делают жизнь удобнее. Для жителей — готовый список любимых мест рядом, а для бизнеса — признание соседей и новых клиентов.
Предложить кандидата просто: зайдите на сайт премии, нажмите «Предложить лучших», укажите название компании, микрорайон, адрес (если знаете) и коротко напишите, за что вы её цените. Для защиты от накруток подтвердите почту или телефон.
Из ваших предложений мы сформируем топ-10 в каждом микрорайоне и наградим победителей на торжественной церемонии в сентябре.
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости