На первой установят три мощные ЭЗС на 210 кВт, восемь ЭЗС по 150 кВт и две медленные зарядки по 22 кВт. Во второй: одну ЭЗС на 210 кВт, 11 на 150 кВт и две «медленные». Общая присоединённая мощность каждого комплекса составит 2,5 МВт.

Кроме зарядных станций построят кафе, ресторан, минимаркет, аптеку, детскую игровую зону и спортивную площадку, а также место для отдыха и выгула собак. А также сервис для автомобилей: подкачка шин, пылесос, долив жидкости. Всего на трассе М-11 будет построят шесть таких комплексов.

Сейчас в Московской области работает около 840 ЭЗС, к концу года их число планируют увеличить до тысячи, сказали в областном министерстве энергетики.